今年の夏も猛暑の予感。本格的な暑さが到来する前に、日々の生活をアップデートする快適アイテムを手に入れておきたいところです。そこで今回は、機能性・実用性・コスパに優れた「夏前に買うべき生活雑貨5選」をピックアップしました！ 驚異の137g！ 遮熱もバッチリなモンベルの超軽量・晴雨兼用傘 バッグに常備しても気にならない137gのコンパクト設計が秀逸な晴雨兼用の傘「トラベル 2-Way アンブレラ 50」。裏面の黒コー