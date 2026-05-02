今年の夏も猛暑の予感。本格的な暑さが到来する前に、日々の生活をアップデートする快適アイテムを手に入れておきたいところです。そこで今回は、機能性・実用性・コスパに優れた「夏前に買うべき生活雑貨5選」をピックアップしました！

驚異の137g！ 遮熱もバッチリなモンベルの超軽量・晴雨兼用傘

バッグに常備しても気にならない137gのコンパクト設計が秀逸な晴雨兼用の傘「トラベル 2-Way アンブレラ 50」。裏面の黒コーティングが光を吸収してくれるため、遮熱効果と視界の確保を両立し、UVカット率99.7%とスペックも申し分ありません。驚きの軽さと高い機能性から、トレッキングでの使用はもちろん、タウンユースでも活躍する幅の広さがオススメです。

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従来比60%増量で冷たさ長持ち！ 長く維持するのがうれしいネッククーラー

ネッククーラーとして人気の「SUO RING Plus 18°ICE」は植物由来の素材を採用した製品。18度以下になると自然に凍結し、首元を冷却してくれます。注目のポイントは、従来品「SUO RING」から容量が約60%増え、持続時間が1〜2時間アップしたところ。冷えすぎず結露しない快適さと、猛暑でも長時間タフに使える実用性は、日中が長い夏の心強い味方になってくれるでしょう。

【SUO】SUO RING プラス 18°ICE (グレー, LL(18℃)) Made ln Japan 特許取得済 クールリング ネッククーラー 暑さ対策 冷たい 瞬間ひんやり続く 涼しい ひんやりグッズ スマートアイス リングクール 保冷剤 外仕事 イベント キャンプ スポーツ アウトドア 首もと冷却 SUO \3,300 （2026/04/24 13:13時点 | Amazon調べ） Amazon ポチップ ポチップ

瞬間冷感-10度！ 汗ばむ頭皮を即効リセットする“水不要”シャンプー

25度環境下で使用すると頭皮温度を体感で10度下げてくれる、驚きの瞬間冷感が魅力のドライシャンプー「シーブリーズ アイスドライシャンプー シトラスシャーベット」。水不要で、植物性さらさらパウダーがベタつく髪を瞬時にサラサラに仕上げてくれるのもポイントです。外出先で汗をかいたときでも、サッと爽快感を取り戻せるシーブリーズの手軽さなので、バッグに入れておきたいアイテムと言えます。

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寝苦しい夜の救世主！ 「強冷感」×「ニット」の両面使えるひんやりケット

肌の熱を生地に素早く移動させることで冷たさが感じられるニトリ「Nクールスーパー」の強冷感生地と、肌触りの良いニット生地のリバーシブル仕様で使い勝手の高い敷きパッド。気温に合わせて使い分けられ、抗菌防臭＆部屋干し臭抑制機能も搭載しています。洗濯機で丸洗いできるため、清潔を保てるのもポイント。それでいて3000円以下のコスパも見逃せません。熱帯夜を快適に乗り切るアイテムとしてオススメです。

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高さ調整ギミックがうれしい！ 無印良品の真空断熱ペットボトルホルダー

結露を防ぐ真空断熱構造で、ペットボトルの温度を長時間キープする無印良品の保冷ホルダー。カバーを回して高さを変えられ、500〜650mlの多様なサイズに対応するギミックが優秀です。水筒に移し替える手間なく、買ったままの冷え冷えを持ち運べる利便性は替えがきかないアイテムとなりそうです。

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今年の夏も猛暑の予感ですが、優秀な快適アイテムを取り入れれば日々のQOLは劇的に向上します！ 本格的な夏が来て品薄になる前に賢く手に入れて、ワンランク上の快適な毎日をスタートさせましょう。

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