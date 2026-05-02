GW中、実家への帰郷を計画している人も多いかもしれない。高齢の親と久々に会うと、「ずいぶんと歳を取ったな……」と実感する人も多いだろう。その中で、薬の飲み忘れや、部屋の散らかり、会話の端々で感じる物忘れなどで、「もしやして認知症では……」という気づきもあるかもしれない。親が認知症になることを恐れる人は多い。そして、自分が将来認知症になったら……。厚生労働省の2022年も調査の推計では、65歳以上の認知症の