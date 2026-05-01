栗田裕也氏（左）と花岡美也氏17日投開票の大阪市議補欠選挙（欠員1）は1日、自民党元職と政治団体「大阪維新の会」新人の事実上の一騎打ちとなる構図が固まった。日本維新の会の看板政策「大阪都構想」への民意を測る機会として注目されそうだ。吉村洋文代表は都構想を前面に押し出し争点化を図る。自民は「過去2回の住民投票の否決で民意は明らか」として不要論で応じる構えだ。補選は8日に告示され、西区選挙区で争われる。