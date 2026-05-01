自転車の青切符制度開始から1か月。秋田市で通学する高校生に自転車の正しいルールなどが呼びかけられました。男性警察官「自転車気を付けて乗ってください～お願いします」女性警察官「自転車降りたら鍵かけもお願いします」毎月1日は県が定める交通安全の日です。これに合わせて1日朝、秋田臨港警察署の署員や交通安全協会の会員などが、JR土崎駅などで高校生に自転車の正しいルールや防犯対策としての鍵かけ