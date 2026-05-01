ヒルトン東京は、「スモークハウスブランチ Pop-up」を4月25日から土・日・祝日限定で提供している。前菜にはフレッシュオイスターや「カンパチのセビーチェスモークレチェ・デ・ティグレ」、「オスミックトマトのグリル北海道産ブッラータチーズ」などを用意する。ブランチの卵料理は、バーベキューソースとはちみつ、バターで和えたバーントエンズをスモーカーで仕上げて使う「バーベキューバーントエンズロスティポテトの