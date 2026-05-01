ヒルトン東京は、「スモークハウスブランチ Pop-up」を4月25日から土・日・祝日限定で提供している。

前菜にはフレッシュオイスターや「カンパチのセビーチェ スモークレチェ・デ・ティグレ」、「オスミックトマトのグリル 北海道産ブッラータチーズ」などを用意する。ブランチの卵料理は、バーベキューソースとはちみつ、バターで和えたバーントエンズをスモーカーで仕上げて使う「バーベキューバーントエンズ ロスティポテトのベネディクト」で、ポーチドエッグとロスティポテトにベアルネーズソースを合わせた。

メインディッシュは和牛ブリスケットを使う「スモークブリスケットバーガー」をはじめ、「低温スロースモークブリスケット」、「低温スロースモークポークベリー」、豊洲市場から仕入れる魚のグリル、マッシュルームのリゾット、パッケリ カッチョエペペなど6種類から選ぶ。ブリスケットは10時間以上かけて低温でスモークし、桜の木の香りをまとわせた肉をポテトブリオッシュバンズで挟み、シラチャアイオリやマスタードバーベキューソースと合わせる構成とした。

追加料金1,600円でブリスケットやポーク、ブリスケットバーガーとフレンチフライを盛り合わせた「低温スロースモークハウスプラッター」、同2,200円でA5和牛ランプステーキなどへのアップグレードもできる。週末のブランチには、モエ・エ・シャンドン モエ アンペリアルを含む2時間のフリーフロープランも設定し、プランにはシャンパンのほか赤白ワイン、ビール、ソフトドリンクを含む。

場所は2階「メトロポリタングリル」。提供時間は午前11時半から午後2時半まで、ラストオーダーは午後2時。料金は8,400円。税金とサービス料を含む。シャンパンを含む2時間のフリーフロープランは6,500円または8,000円を追加する。