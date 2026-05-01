【トランプ2.0 現地リポート】“TACO”の新手なのか？トランプ大統領が急ぐ「一方的勝利宣言」で手じまいの成否と戦闘終結後巨大テック企業がAI開発競争にしのぎを削る中、今市民の怒りの的になっているのが、AIデータセンターだ。電力消費や水消費、環境への負担が各地で激しい反発を呼んでいる。今やこの建設を支持するか否かが、中間選挙にも影響しかねない争点になりつつある。アメリカ人の過半数はAIを使った経験がある一