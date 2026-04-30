J1百年構想リーグ地域リーグ第13節 東京V 2（2-1）1 鹿島13:03キックオフ味の素スタジアム入場者数 28,105人試合データリンクはこちらお互いに「らしさ」が出た試合になった。立ち上がりから東京Vは積極的に前に出てプレスをかける。鹿島は戸惑いつつもボールをつないで攻めようとするが、東京Vは守備の手を緩めない。だがそこは鹿島。19分、濃野公人がハイボールを素晴らしいトラップで前に運び、そのままゴール前まで入って