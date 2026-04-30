反町隆史が主演を務める『GTO』が、28年ぶりに連続ドラマとして復活する。解禁に先駆けた制作決定発表会見が4月29日に関西テレビ東京支社で開かれ、この日ドラマ本編の撮影を終えた反町がマスコミ向けの囲み取材に応じた。 参考：反町隆史主演『GTO』が28年ぶりに連続ドラマとして復活遊川和彦ら98年版スタッフ再集結 『GTO』は、藤沢とおるによる同名漫画を原作に、元暴走族の教師・鬼塚英吉が、型破りな行動で生徒や学校