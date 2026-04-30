反町隆史が主演を務める『GTO』が、28年ぶりに連続ドラマとして復活する。解禁に先駆けた制作決定発表会見が4月29日に関西テレビ東京支社で開かれ、この日ドラマ本編の撮影を終えた反町がマスコミ向けの囲み取材に応じた。

参考：反町隆史主演『GTO』が28年ぶりに連続ドラマとして復活 遊川和彦ら98年版スタッフ再集結

『GTO』は、藤沢とおるによる同名漫画を原作に、元暴走族の教師・鬼塚英吉が、型破りな行動で生徒や学校の問題に体当たりでぶつかっていく学園ドラマ。1998年の放送では平成を代表する“学園ドラマの金字塔”として社会現象を巻き起こした。2024年4月に放送されたスペシャルドラマ『GTOリバイバル』で一夜限りの復活を果たし、今回連続ドラマとして1998年版『GTO』のスタッフが再び集結。カンテレ・フジテレビ系全国ネットで7月20日22時よりスタートし、全11話の構成となる。

撮影は4月19日にクランクイン。会見冒頭、反町は「撮影は始まったばっかりなんですけども、これから教師として徐々に生徒と向き合いながら、一つひとつ作っていきたいなと思っております」と挨拶する。『GTOリバイバル』の放送時、友人から“親子3世代でテレビにかじりついている”写真が送られてきたのが、今回の連続ドラマを制作する大きなきっかけになっていると反町は説明する。また、学園ドラマが少なくなっていることにも触れながら、「鬼塚英吉という教師が、この時代、2026年にいたら、どういう反応があって、どういう教師になって、世間からどのような解釈を得られるんだろうと思ったんです。彼が生徒のために向かっていくまっすぐさを、みなさんに伝えたいなと思い、今回、続編をやることに決めました」と制作決定までの経緯を振り返る。

脚本・遊川和彦、演出・中島悟、プロデューサー・安藤和久ら、1998年版に携わったスタッフが再び集結。当時、制作陣が心がけていたのが、9割はコメディであり、残りの1割は生徒に対して真面目に接するということ。「今回も台本はそうなっているし、観てくれた人たちが爽快になるドラマになっているんじゃないかなと思います」と手応えを滲ませる。

「グレートティーチャーとは何なのか」――これが今作のテーマであり、鬼塚がその答えを探す旅になっていると、反町は明かす。ある人物からの問いかけをきっかけにして、鬼塚は生徒一人ひとり11人と向き合っていき、最終的に鬼塚がその答えを見つけていく。人それぞれに解釈の違う中で、「グレートティーチャーとは何かを探す旅でもあるのかなと思います」と反町は最終回に期待を込めた。

本作の舞台は「未来のリーダーを育成する」を理念に掲げる高校・私立誠進学園で、大手企業の出資により設立されている。1998年版では当時の時代の空気感を反映した泥臭く、汗臭いテイストだったが、今作の生徒たちはクール。「鬼塚が来たことによって令和の時代でも変わっていく、というのが『GTO』」だと1998年版の魂を継承していることを示しつつ、「マドンナ先生もいるんですけども、最初は鬼塚のことが全然だったのが次第に引き込まれていく、その辺は面白いなと思ってやってます」と語った。1998年版で冬月あずさ役を演じ、その後2001年に結婚した妻・松嶋菜々子からの反応については、「うちの妻は比較的冷静というか、あまり多くは語らないので。でもすごく楽しみにはしてますよね」と述べている。

『GTOリバイバル』に続き、今作のポスタービジュアルにもバイクが写し出されている。バイクにまたがる場面はたくさん出てくると反町は明かし、「つい何日か前にもバイクに乗りながら生徒が登校しているところを追っかけて自分も登校するみたいな、そういうシーンを撮ったんですね」と振り返りつつも、第1話について「正直、もう鬼塚いじめでしかないので……（笑）」と笑みを浮かべる。「最後のちょっとしたところで、生徒と心が通じ合ういいシーンがあるんですけど、それまで持っていくまでのずっと鬼塚はいろんなことをやらされるんです」とコメディ要素強めの初回になっていることを期待させた。

会見後のフォトセッションでは、多くの記者から鬼塚の決めポーズをリクエストされ、「明日の一面は指差しだな（笑）」と翌朝の新聞に胸を躍らせる反町。今作で描かれるのは原作でも描かれていない50代の鬼塚英吉。反町にとっても今作の『GTO』では、今の時代をどう感じ、どんなメッセージで生徒と向き合うのかという新たな挑戦となる。

（取材・文＝渡辺彰浩）