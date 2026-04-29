【写真】Mrs. GREEN APPLE「風と町」パフォーマンスの様子＆オフショット／『テレビ×ミセス』場面写真 『テレビ×ミセス』（TBS系）の公式SNSで、4月27日放送回のオフショットと、最新曲「風と町」をパフォーマンスする姿が公開された。 ■大森元貴、華やかな衣装で魅せる存在感 公開された写真には、温かみのあるオレンジの照明に包まれた空間で、大森元貴、若井滉斗、藤澤涼架が「風と町」を披露する姿が収め