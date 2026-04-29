ミセス大森元貴が前髪あり×襟足長めヘア披露！ボタニカル柄ロングコートが主役の儚げビジュアルに「前髪ありもっくん新鮮」「横顔のラインが美しい」「ブルベ活かしすぎて最高」の声

【写真】Mrs. GREEN APPLE「風と町」パフォーマンスの様子＆オフショット／『テレビ×ミセス』場面写真

『テレビ×ミセス』（TBS系）の公式SNSで、4月27日放送回のオフショットと、最新曲「風と町」をパフォーマンスする姿が公開された。

■大森元貴、華やかな衣装で魅せる存在感

公開された写真には、温かみのあるオレンジの照明に包まれた空間で、大森元貴、若井滉斗、藤澤涼架が「風と町」を披露する姿が収められている。

大森は、前髪をラフに下ろし、ナチュラルに動きをつけたミディアムヘア。淡いグリーンを基調とした総柄のロングコートを主役に、白シャツを合わせたレイヤードスタイルで登場した。肩からギターを下げ、マイクへ向かい、やわらかな表情で歌い上げている。

若井は淡いブルーのシャツに柄パンツを合わせ、爽やかさとリラックス感のある装いに。藤澤は、フリルのようなディテールが目を引く淡色衣装で、金髪ヘアとも相まって華やかな存在感を放っている。

また、メンバー3人で並んだショットも。それぞれ異なるテイストの衣装をまといながらも、淡いカラーリングで統一されたスタイリングが印象的だ。

SNSでは「儚くて美しい」「横顔のラインが美しい」「ブルベ活かしすぎて最高」「前髪ありもっくん新鮮」「もう表情が優しすぎる」「世界観優しくて癒された」「風と町最高だった」といった声が寄せられている。

■Mrs. GREEN APPLE「風と町」パフォーマンスの様子＆オフショット

■『テレビ×ミセス』場面写真