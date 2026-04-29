フリーアナウンサーの神田愛花（45）が29日、MCを務めるフジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・47）に出演。夫でお笑いコンビ「バナナマン」日村勇紀（53）の休養発表後、初の生出演となったが、番組内での言及はなかった。

同番組では「第7回常識王決定戦」としてクイズ大会を企画。「ぽかぽか水曜チーム」としてスタジオに登場すると、人気漫画「ドラゴンボール」の決めポーズを披露した「ハライチ」岩井勇気に続き、神田は両手をカメラに向けて突き出し、満開の笑顔で“元気玉”を送った。

この生出演直前、神田は「いつも私のInstagramを見て下さっている皆様へ」と題して投稿。「発表がありましたように、私の夫が、当面の間お仕事をお休みさせて頂くことになりました。これからは毎日、夫のお見送りで元気に仕事に向かい、夫の待ち受けを楽しみに帰宅する日々になります」と伝えた。

また「食べる事が大好きな彼に、毎日お腹いっぱい食べさせてあげる これが今の私のエネルギー源です 夫よ、頑張るからねー」とし、「いつも応援して下さっている皆様、お仕事でお世話になっている関係各所の皆様、ご心配をお掛けし、また大変なご迷惑をお掛けしてしまい申し訳ございません。引き続き私共夫婦を、どうぞ宜しくお願い致します」とつづっていた。

この投稿を受け、ネットでは「普段と変わらないのはプロだと思う」「日村さんもあの屈託のない笑顔に救われる事多いと勝手に思う」「こういうの見るとすぐウルッと来ちゃう」「ガンバレ！神田愛花！！」「神田愛花さんの言葉、すごく温かいね」「本当に素敵な奥さんだね」「愛にあふれている」「いい話すぎてちょっと泣けるやつだなこれ」「コメントが良過ぎてミスドで泣いてる」などの声が上がった。

日村の所属事務所のホリプロコムは28日、公式サイトで「当面の間お休みさせていただくこととなりましたので、お知らせいたします」と発表。「今年に入ってから体調を崩すことが多く、医療機関を受診した結果、医師より休養が必要との判断に至りました。これを受け、当面の間、休養に専念させていただき、心身の回復を第一に、コンディションを整えながら、落ち着いて過ごしてまいります」と説明していた。