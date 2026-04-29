22万回以上表示されSNS民をほっこりさせているのは、猫と女の子のビフォーアフター。5年経っても変わらない様子に、「仲良く勉強して一緒に育ったんだね」「猫と子供の成長は早いですね」など心温まるコメントが集まっています。 【写真：小さい頃から一緒にいる『お姉ちゃんと子猫』→５年後……心温まる『ビフォーアフター』】 0歳と10歳 X（旧Twitter）アカウント「nyaoko」に投稿されたのは、