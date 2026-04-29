22万回以上表示されSNS民をほっこりさせているのは、猫と女の子のビフォーアフター。5年経っても変わらない様子に、「仲良く勉強して一緒に育ったんだね」「猫と子供の成長は早いですね」など心温まるコメントが集まっています。

【写真：小さい頃から一緒にいる『お姉ちゃんと子猫』→５年後……心温まる『ビフォーアフター』】

0歳と10歳

X（旧Twitter）アカウント「nyaoko」に投稿されたのは、元保護猫の「テンちゃん」とお姉ちゃんこと投稿主さんの娘さんが一緒に過ごしているときの様子。ふたりの出会いは、テンちゃんが0歳、お姉ちゃんが10歳のときだったそうです。

ゴミ捨て場で保護されおうちに迎え入れられたというテンちゃんは、当時小学生だったお姉ちゃんと一緒に過ごすことが多かったようです。娘さんの勉強用タブレットを覗き込み、まるで一緒に問題を解こうとするように寄り添っていたとのこと。

5年後の現在は？

現在は、0歳だったテンちゃんは5歳に、お姉ちゃんは15歳の高校生に成長。一緒に成長してきたふたりは、今でも変わらない光景を見せてくれているそうです。お姉ちゃんが勉強していると、やはりテンちゃんは寄り添ってくれるといいます。

5年前は一緒に考え込むようにタブレットを覗き込んでいましたが、現在は少し違うようです。お姉ちゃんがテーブルで勉強道具を広げると、テンちゃんはノートを隠すようにどっしりと腰を落ち着かせるのだそう。

ネコハラかな？

この日のテンちゃんは、まるで勉強を邪魔するように座り込み、しかもお姉ちゃんにお尻を向けていたといいます。これは「勉強ばかりしていないで構ってほしい」という、いわゆるネコハラだったのかもしれませんね。

とはいえ、テンちゃんはお姉ちゃんの高校受験を一番近くで見守り、疲れを癒し続けてくれたとのこと。これからもときどきネコハラをしつつも、お姉ちゃんに寄り添い続けてくれることでしょう。

仲良しのふたりを見届けたSNS民からは「これからも仲良くするんやで」「これからもずっとずっと一緒にね」と、祈りのコメントもたくさん寄せられていました。

Xアカウント「nyaoko」では、テンちゃんとお姉ちゃんの仲睦まじい様子だけでなく、一緒に暮らしている元保護猫のナナちゃんの姿も見られますよ。

写真・動画提供：Xアカウント「nyaoko」さま

執筆：忍野あまね

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。