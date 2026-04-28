共産党の小池晃書記局長が2026年4月27日に記者会見を行い、3月16日に沖縄県名護市辺野古沖で発生したボート転覆事故について言及。事故で亡くなった女子高校生について、「平和の問題を一生懸命勉強して沖縄まで来られた方」と表現し、波紋が広がっている。謝罪は「ヘリ基地反対協議会も事故の当日に現地で記者会見をやって...」京都府の同志社国際高校の研修旅行中に発生したこの事故で、女子生徒と船長の男性が亡くなった。船を