記事のポイントヒョンデなどFIFAパートナーは体験施策とDOOHを軸に、ワールドカップに向けたマーケティングを加速している。米OOH広告支出は112億8000万ドル規模に拡大し、2026年は6.2％成長と大会が投資を押し上げている。都市部では在庫不足が進む一方、出稿判断は最終局面にあり、差別化には高インパクトなクリエイティブが求められている。クラブサッカーのシーズンはまだ終わっていないが、広告主はすでにチャンピオンズリー