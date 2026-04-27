きょう昼まえ、東京・品川区でクレーン車が倒れ、住宅の屋根にクレーンの先端部分が突き刺さりました。記者「東京・品川区です。クレーンが倒れ、先端部分が住宅の屋根に突き刺さっています」きょう午前11時半すぎ、品川区西五反田で建設作業中のクレーン車が倒れました。倒れたクレーンの先端部分が工事現場に隣接した住宅の屋根を直撃し、大きな穴が開きました。住宅に住む女性が撮影した室内の写真です。天井には大きな穴が開き