ハンバーガーチェーン「フレッシュネスバーガー」が4月27日、公式Xアカウントで“お詫び”を投稿した。楽天モバイルパーク最強宮城内の店舗で提供したホットドッグについて、「焼成状態と対応により、お客様に大変ご不快な思いをおかけした」と陳謝。調理工程・品質基準・現場対応の見直しを進め、再発防止と信頼回復に努めるとした。きっかけは前日26日の投稿だった。あるXユーザーが同店で購入したホットドッグについて「なんで