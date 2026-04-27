1985年の夏、日本航空123便が群馬県の御巣鷹山に墜落し、世界の航空事故史上、単独機では最悪となる520名の犠牲者を出した。この大惨事から40年を迎えた昨夏、新聞・テレビが、あらためて当事者たちに話を聞いて追悼した。なかでも「集英社オンライン」の報道が注目を集め、インタビュー記事として同メディアの年間第1位に選ばれた。タイトルは、『〈日航機墜落事故から40年〉生存者を救出した自衛官が初めて語る現場の地獄