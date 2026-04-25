旬のおいしい「新じゃが」は皮が柔らかいので、剥かずに調理することも多いですよね。でも、マッシュポテトなど皮を剥く必要があるときは「新じゃがの皮」をアレでキレイに剥けちゃう裏ワザがオススメ。包丁やピーラーよりも薄く剥けるので、ムダが出ません。しかも、とってもラクラクなんですよ。 「新じゃが」の皮剥きワザ「スプーン」が大活躍！ １.なんと皮を「スプーン」でこすると、簡単に剥けるんです。 ２.くぼん