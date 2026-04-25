質問に答えるフィリピンのラザロ外相＝2026年2月、シンガポール（共同）2026年の東南アジア諸国連合（ASEAN）議長国フィリピンが、中国と南シナ海で紛争を回避する「行動規範」の策定を目指すと表明した。長く停滞してきた策定交渉を軌道に乗せ、威圧的な海洋進出に歯止めをかけたい考えだ。だが領有権問題を抱えるASEAN加盟国と中国の間では見解の隔たりが大きく、専門家は年内の期限について悲観的だ。（共同通信マニラ支局＝