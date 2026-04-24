生成AIの普及により声優やアイドルの画像や声の無断利用が深刻化していることを受け、法務省は有識者検討会の初会合を開きました。生成AIを使い声優の声が勝手に使用されたり、アイドルや芸能人の画像を無断で作成しSNS上で公開するなど近年、被害が深刻な問題となっています。個人の名前や写真を無断で使われない権利として「肖像権」や著名人を対象とした「パブリシティ権」がありますが、「声の権利」をめぐっては明確な定義は