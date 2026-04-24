２３日の米株式市場では、ＮＹダウが前日比１７９．７１ドル安の４万９３１０．３２ドルと反落した。米国とイランの停戦協議に関し、イラン国会議長が交渉から離脱したと報じられ、中東情勢に関する不透明感が台頭し、主力株の重荷となった。ソフトウェア関連株の下げも投資家心理を下向かせた。 アメリカン・エキスプレス＜AXP＞が下値を探り、セールスフォース＜CRM＞とナイキ＜NKE＞が急落。ロッキー