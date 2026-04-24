２３日の米株式市場の概況、ＮＹダウ１７９ドル安 米イラン交渉の楽観が後退 ２３日の米株式市場の概況、ＮＹダウ１７９ドル安 米イラン交渉の楽観が後退

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２３日の米株式市場では、ＮＹダウが前日比１７９．７１ドル安の４万９３１０．３２ドルと反落した。米国とイランの停戦協議に関し、イラン国会議長が交渉から離脱したと報じられ、中東情勢に関する不透明感が台頭し、主力株の重荷となった。ソフトウェア関連株の下げも投資家心理を下向かせた。



アメリカン・エキスプレス＜AXP＞が下値を探り、セールスフォース＜CRM＞とナイキ＜NKE＞が急落。ロッキード・マーチン＜LMT＞が軟調に推移し、サービスナウ＜NOW＞やラスベガス・サンズ＜LVS＞、フリーポート・マクモラン＜FCX＞が売りを浴びた。半面、キャタピラー＜CAT＞やベライゾン・コミュニケーションズ＜VZ＞、ジョンソン・エンド・ジョンソン＜JNJ＞が値を上げた。



ナスダック総合株価指数は２１９．０７ポイント安の２万４４３８．５０と反落した。マイクロソフト＜MSFT＞やメタ・プラットフォームズ＜META＞が冴えない展開。テスラ＜TSLA＞が株価水準を切り下げた。一方、テキサス・インスツルメンツ＜TXN＞が大幅高となった。



出所：MINKABU PRESS