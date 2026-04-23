LGエレクトロニクス・ジャパンは4月22日、日本法人オフィス内でメディア向けのブリーフィングを開催し、予約開始が迫る最新ディスプレイ製品のお披露目を行いました。発表会というよりはかなり人数が絞られた個別見学のような形で、気になっていた製品の仕様についてあれこれ聞いたり、実際にゆっくり体験することができました。デュアルモードってなにがデュアル！？ LG日本法人オフィスで新モデルを眺めてきた○パネル製造の超大