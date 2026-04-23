原告グループの入廷高松高等裁判所23日 2026年2月の衆院選で、一票の価値に最大2倍を超える格差が生じたことは憲法違反だとして、全国の弁護士グループが訴えている「一票の格差」を巡る裁判です。高松高等裁判所では23日、四国の10の選挙区の「選挙無効」を求める第1回口頭弁論が行われました。 香川県では最も有権者数が多い香川1区と鳥取1区を比べると、一票の価値が0.72倍となっています。 原告