¸¤¤Ë´í¸±¤Ê¡Ö½Õ¤ÎÌîÁð¡×5Áª 1.¥¹¥¤¥»¥ó ½Õ¤ÎË¬¤ì¤ò¹ð¤²¤ë¥¹¥¤¥»¥ó¤Ï¡¢¸«¤¿ÌÜ¤Î²ÄÎù¤µ¤ËÈ¿¤·¤ÆÈó¾ï¤Ë¶¯¤¤ÆÇÀ­¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ëµåº¬¤ËÆÇ¤¬½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÍÕ¤ä²Ö¤Ë¤âÃæÆÇÀ®Ê¬¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢Äí¤Ë¿¢¤¨¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤ä²ÖÃÅ¤Î¶á¤¯¤òÄÌ¤ëºÝ¤ÏÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£ ¸í¤Ã¤Æ¿©¤Ù¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢·ã¤·¤¤ÓÒÅÇ¤ä²¼Î¡¡¢¤è¤À¤ì¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿¾É¾õ¤¬¸½¤ì¤Þ¤¹¡£¤Ò¤É¤¤¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢¿´ÉÔÁ´¤ä·ì°µ¤ÎÄã²¼¤ò¾·¤­¡¢Ì¿¤òÍî¤È¤¹´í¸±¤â