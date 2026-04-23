ＲＩＺＩＮは２３日、「ＲＩＺＩＮ．５４」（８月１１日、トヨタアリーナ東京）で「ＲＩＺＩＮ ＪＡＰＡＮグランプリヘビー級トーナメント」を開催すると発表した。

日本人４選手によるトーナメントで、「ＲＩＺＩＮ．５４」で１回戦２試合を行う。決勝は１１月の大会内で行われる予定。優勝賞金は５００万円（予定）となる。

この日、都内で開かれた会見に、上田幹雄、エドポロキング、スダリオ剛が登場。残る１選手は、６月６日の「ＲＩＺＩＮ ＬＡＮＤＭＡＲＫ １４ ｉｎ ＳＥＮＤＡＩ」で行われる酒井リョウ対貴賢神、５月４日ＤＥＥＰ横浜大会の赤沢幸典対金田一孝介の結果をふまえて決定する。また、マッチメークを担当する柏木信吾氏は「個人的な希望だが、優勝者は（アレクサンダー・）ソルダトキンと大みそかに、ＲＩＺＩＮヘビー級ベルトをかけた試合をしてもらいたい」と発言。今トーナメントは初代ヘビー級王者につながる大事な試合となる。

会見で、スダリオは「昨年のヘビー級ＧＰは、僕がくそつまらない情けない試合をしてしまったことが失敗の原因だと思っている。今回は去年みたいなくそつまらない試合ではなく、バチバチいく試合をしたい」と抱負。昨年のヘビー級ＧＰに出場していないエドポロキングは「ヘビー級ＧＰは僕がいないから失敗したと思うし、やるだけですね。試合できなくてムズムズしていたがやっと解放できる」と気合十分に語った。

上田は「昨年のヘビー級ＧＰは自分が最後の日本人として準決勝に残ったが、あわれな試合をしてしまって、この１年地獄の日々を送っています。だからこそこのジャパングランプリで優勝して（自分が負けた）ソルダトキンにリベンジして、ヘビー級王座のベルトを巻きたい」と抱負を語った。さらに「このメンバーが発表された時になぜスダリオがいるのかな、と…」と続けたところでスダリオが「うるさいカス、だまってろ同じ試合になると思うなよ、覚悟してろよ」と怒りの口撃となった。