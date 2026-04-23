中東情勢によるエネルギー価格の高騰を受けて、EU＝ヨーロッパ連合は家庭や企業への補助金やクリーンエネルギーへの移行の加速など、緊急対策を発表しました。【映像】EUが発表した緊急対策EUの行政執行機関、EU委員会は22日、緊急対策として航空燃料やディーゼル燃料の不足に備えた監視体制の強化や加盟国間の融通のほか、家庭や企業への補助金や税金の引き下げなどを提案しました。中東情勢をめぐるエネルギー危機でEUは、