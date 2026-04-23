酒に酔って路上に座り込んでいた女性にタクシー運転手を装って「乗せていってあげるよ」と声をかけ、性的暴行を加えたとして38歳の男が逮捕されました。警視庁によりますと、福田豊容疑者は2024年、東京・品川区の路上で20代の女性に性的暴行を加えた疑いがもたれています。福田容疑者は、酒に酔って座り込んでいた女性にタクシー運転手を装って「歩けなさそうだから乗せていってあげるよ」と声をかけ、バイクで700メートルほど移