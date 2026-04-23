株価が上がっている一方で、私たちのまわりのあらゆるモノの「物価」も上がっています。物価高対策として議論が進められている「消費減税」の最新の動きについて、フジテレビ政治部・福田真子記者に聞いていきます。山崎夕貴キャスター：ポイントは、「消費減税、外食もゼロ要望」「1％案も浮上、税率どうなる」の2つです。まず、1つ目のポイント「消費減税、外食もゼロ要望」です。22日に行われた国民会議の会合では、外食の業界