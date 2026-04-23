神奈川県藤沢市の湘南藤沢徳洲会病院で当直室の天井裏に侵入したとして、県警藤沢署は２３日、同病院の医師の男（４１）を建造物侵入の疑いで逮捕した。発表によると、男は７日午後１１時半頃、正当な理由がなく、同病院の当直室の天井裏に侵入した疑い。当時、当直室にいた女性医師が天井裏の不審者に気付いて１１０番し、病院側も被害届を提出していた。男は調べに対し、「天井裏に侵入したことは間違いない」と容疑を認めて