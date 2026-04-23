高級腕時計のシェアリングサービス「トケマッチ」をめぐる詐欺事件で、海外に逃亡していた男が逮捕されました。「トケマッチ」の運営会社の元社員・永田大輔容疑者（40）は2023年、利用客から預かった「ロレックス」15本、1800万円相当をだまし取った疑いが持たれています。永田容疑者は、元社長の福原敬済被告（44）とともにUAE（アラブ首長国連邦）に逃亡し国際手配され、2026年1月、現地当局に拘束されていました。「トケマッチ