高市総理はきょう（23日）、自民党の甘利元幹事長と面会し、公邸での生活について「睡眠はもうちょっと取りたい」などと打ち明けました。高市総理はきょう正午ごろ、総理官邸で自民党の甘利元幹事長とおよそ30分間、面会しました。面会後、甘利氏は記者団の取材に応じ、高市総理が公邸での生活について「食事が大変だ」と話したほか、「睡眠はもうちょっと取りたい」などと漏らしたことをあきらかにしました。高市総理は国会や中東