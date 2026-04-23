気象庁は今日23日、最新の1か月予報を発表しました。この先1か月、東日本と西日本の太平洋側では日照時間が平年並みか少なく、ゴールデンウィークは平年より晴れる日が少ない予想です。気温は全国的に平年より高い傾向が続くでしょう。早くから熱中症に注意が必要で、エアコンの試運転など、暑さへの準備も進めておいてください。数値予報モデルによる予測結果今日23日、気象庁は最新の1か月予報を発表しました。それによりますと