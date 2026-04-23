兵庫県加東市で自転車に乗って歩道を走っていた高校生同士が衝突しました。その拍子に片方の高校生が車道に飛び出し、走行中の軽トラックと衝突。頭部を骨折する重傷を負いました。 【写真を見る】自転車の高校生同士が正面衝突男子生徒が車道に飛び出し軽トラにはねられ頭部骨折の重傷兵庫県・加東市 警察によりますと、23日午前8時15分頃、兵庫県加東市で通学のために歩道を自転車で走っていた男子高校生と女子高校生が正