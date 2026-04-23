奇跡の金メダルから2カ月後、突如として引退を発表したりくりゅう。人気・実力ともに絶頂の今、なぜ第一線を退くことを決めたのか。発表直前、練習拠点を置くカナダに凱旋した際、恩師らに明かしていた本音とは――。【写真多数】三浦璃来は桃色、木原龍一は若草色で…晴れ姿に身を包んで肩を寄せ合う2人など、りくりゅうの写真をすべて見る（全54枚）園遊会の当日に引退発表©時事通信社3月下旬、カナダ東部・トロント