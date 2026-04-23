強盗やひき逃げなど、数々の事件を解決に導いてきた神奈川県警の警察犬「オラフ号」。行方不明だった高齢男性の発見に貢献したとして、先ほど、表彰式が行われました。【写真を見る】期待の警察犬「オラフ号」行方不明高齢男性の発見に貢献で表彰数々の事件解決に貢献過去9回表彰“訓練になると集中力出す”神奈川県警神奈川県警の鑑識課に所属するオスのジャーマンシェパード「オラフ号」（4）と「リコー号」（2）。今