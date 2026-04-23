栃木の県立高校で、教室の机に小型カメラを設置し着替え中の女性を盗撮したとして、この高校に勤務する37歳の講師の男が逮捕されました。警察によりますと、逮捕された常勤講師の小林亮介容疑者は今月7日から16日ごろまでの間、勤務先の栃木県内の高校で教室の机に小型カメラを設置し、着替え中の女性を盗撮した疑いが持たれています。女子トイレで小型カメラが見つかり、学校側が警察に相談したことから事件が発覚しました。調べ