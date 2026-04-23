TBS系列の番組で紹介された全国の人気グルメが勢ぞろいするイベント「THE TIME,＆おめざグルメフェスタ」が23日から大分市で始まり、大勢の買い物客でにぎわっています。 【写真を見る】全国の人気グルメが勢ぞろい「THE TIME,＆おめざグルメフェスタ」始まる名店65店舗が集結大分 このイベントは、TBS系列の番組で紹介された全国の人気店から、いちおしのグルメを一堂に集めた毎年恒例の企画です。今回も去年に引き続き、TB