TBS系列の番組で紹介された全国の人気グルメが勢ぞろいするイベント「THE TIME,＆おめざグルメフェスタ」が23日から大分市で始まり、大勢の買い物客でにぎわっています。

【写真を見る】全国の人気グルメが勢ぞろい「THE TIME,＆おめざグルメフェスタ」始まる 名店65店舗が集結 大分

このイベントは、TBS系列の番組で紹介された全国の人気店から、いちおしのグルメを一堂に集めた毎年恒例の企画です。今回も去年に引き続き、TBSの朝の情報番組「THE TIME,」とコラボし、大分市のトキハ本店で開催されています。

会場には豪華な肉料理や海鮮料理、スイーツなどの名店65店舗が集まり、お目当ての商品を求めて多くの来場者でにぎわいました。

（来場者）「アップルパイ目当てで来ましたが、ついつい目に入ったものを買っていって、3万円くらい使いました」「チキン南蛮とからあげ、プリン、いっぱいです。目移りしちゃいました」「おいしそうなものがたくさんあるので、ただ歩くだけでも楽しいです」

初登場の「石川県のアップルクーヘン」は、蜜付けされたリンゴを丸々ひとつ包んだ贅沢な一品です。

「THE TIME,＆おめざグルメフェスタ」は5月6日までトキハ本店で開催されていて、4月30日からは第2弾が始まり、20店舗が入れ替わるということです。