三重県松阪市の畜産会社の役員の男らが、男性従業員にエアガンを発射するなどを暴行を加えたとして逮捕されました。 暴行の疑いで逮捕されたのは、松阪市の畜産会社の役員、谷岡義巳容疑者（40）ら3人です。 警察によりますと、3人は4月18日、松阪市の畜産会社で、20代の男性従業員に対しエアガンを発射したり、注射器のようなものを使って飲料水を体内に注入するなどの暴行を加えた疑いが持たれています。 警察