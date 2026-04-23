エアガンの銃口を向け脅迫疑い 面識のない男性に摸造銃=エアガンの銃口を向け脅迫したとして、沖永良部島に住む無職の男（37）が逮捕されました。 脅迫の疑いで逮捕されたのは、和泊町の無職の男（37）です。 沖永良部警察署によりますと、男は2月26日午前7時すぎ、和泊町内の路上で、車を運転中の面識のない50代男性に対し、エアガンの銃口を向け脅迫した疑いが持たれています。 エアガンを持って歩いている男 複数の目撃情