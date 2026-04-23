23日午前8時頃、兵庫県加東市上中の市道で、自転車と軽トラックの事故がありました。 警察によりますと、通学のため市道脇の歩道を自転車で走っていた男子高校生と女子高校生の自転車同士が正面衝突し、男子高校生（15）が乗った自転車が車道に飛び出したところを、走行中の軽トラックと衝突した事故だということです。 自転車に乗っていた15歳の男子高校生は、頭の骨を折る重傷で、一時的に意識不明となって救急搬送されている