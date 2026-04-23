歌手の森口博子（57）が、23日までに歌手・小林幸子（72）のYouTubeチャンネル「小林幸子はYouTuBBA!!」にゲスト出演。“親子のように仲が良い”という小林と共に、恋愛事情について語った。【写真】「お綺麗ですね」「そっくり」森口博子＆実母の“顔出し”親子2ショット2人は、森口が17歳でデビューした当時からの付き合い。小林が「娘」、森口が「ママ」と互いのことを呼び合うほどだという。19日に公開された動画では「森