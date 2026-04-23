57歳未婚の森口博子、プロポーズされた過去を激白「でもそしたら…」 恋人に言われた“ある言葉”で結婚には至らず
歌手の森口博子（57）が、23日までに歌手・小林幸子（72）のYouTubeチャンネル「小林幸子はYouTuBBA!!」にゲスト出演。“親子のように仲が良い”という小林と共に、恋愛事情について語った。
【写真】「お綺麗ですね」「そっくり」森口博子＆実母の“顔出し”親子2ショット
2人は、森口が17歳でデビューした当時からの付き合い。小林が「娘」、森口が「ママ」と互いのことを呼び合うほどだという。19日に公開された動画では「森口博子のリアル婚活事情！思わぬ本音が…」と題し、現在未婚の森口の恋愛事情に迫る場面があった。
小林に対し、森口が「どなたか本当に良い方がいたら…」と紹介してほしい意向を示す一方で、「ぶっちゃけですね、誰か（いい人が）出てきたとするじゃないですか。もうこんなに自分のペースが出来上がってしまって、相手に『え？こういう生活スタイルなの？』って思われないかなとか、相手の出来上がったスタイルを私も受け入れられるかとか、なんかもう大人になりすぎちゃって、そんなことを考えちゃうと正直面倒くさいっていうのが今の正直な感想」と心境を激白。
これを聞いた小林が「きっとね、“ビビーッ”とくる人がまだ来てなかったりする。そういう人と会ってないんだと思う」と助言すると、森口は「今まではきたことあったんですけど…、結婚もしようって言われたんですけど。でもそしたら、『仕事を辞めてほしい』って言われたんです」とプロポーズされた過去があることをぶっちゃけた。
森口は続けて「付き合い始めは『仕事していいよ』って言ってたんですけど、具体的な（結婚の）話になると『辞めた方がいいよ』って言われた」と話し、意向の違いによって結婚に至らなかったと説明していた。
【写真】「お綺麗ですね」「そっくり」森口博子＆実母の“顔出し”親子2ショット
2人は、森口が17歳でデビューした当時からの付き合い。小林が「娘」、森口が「ママ」と互いのことを呼び合うほどだという。19日に公開された動画では「森口博子のリアル婚活事情！思わぬ本音が…」と題し、現在未婚の森口の恋愛事情に迫る場面があった。
これを聞いた小林が「きっとね、“ビビーッ”とくる人がまだ来てなかったりする。そういう人と会ってないんだと思う」と助言すると、森口は「今まではきたことあったんですけど…、結婚もしようって言われたんですけど。でもそしたら、『仕事を辞めてほしい』って言われたんです」とプロポーズされた過去があることをぶっちゃけた。
森口は続けて「付き合い始めは『仕事していいよ』って言ってたんですけど、具体的な（結婚の）話になると『辞めた方がいいよ』って言われた」と話し、意向の違いによって結婚に至らなかったと説明していた。