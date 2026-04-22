マイクラショート劇場の超新星『Joko / じょこ』をご紹介します。マイクラショート劇場の超新星『Joko / じょこ』今週のピックアップ『もしもマイクラのモブが優しすぎたら。』――まずは簡単に自己紹介をお願いします。Joko / じょこさん：「はじめまして。Minecraftの動画を投稿している『じょこ』と申します。今年の1月からYouTubeを始めて、現在は『もしもマインクラフトが〇〇だったら』といったシリーズや、『マイクラ物語』