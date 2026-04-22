マイクラショート劇場の超新星『Joko / じょこ』をご紹介します。

マイクラショート劇場の超新星『Joko / じょこ』

今週のピックアップ

『もしもマイクラのモブが優しすぎたら。』

――まずは簡単に自己紹介をお願いします。

Joko / じょこさん：「はじめまして。Minecraftの動画を投稿している『じょこ』と申します。今年の1月からYouTubeを始めて、現在は『もしもマインクラフトが〇〇だったら』といったシリーズや、『マイクラ物語』といった動画を投稿しています」

――YouTubeでのご活動を始めたきっかけは何ですか？

Joko / じょこさん：「ちょうど2026年に切り替わるタイミングだったので、キリもいいし、モチベーションも高い今だなと思って始めました。もともとMinecraftの動画を投稿するというのは結構前から決めていて、YouTubeの研究だったり、ネタ作りというのは日頃からしていました。あとは始める時間とモチベーションさえあればできるという状態だったので、気持ちが高ぶったタイミングでスタートしようと事前に決めていました」

――おすすめの動画は何ですか？

Joko / じょこさん：「私のおすすめする動画は『もしもマイクラのモブが優しすぎたら。』です。この動画は現在のチャンネルの中で一番再生されている動画です。また、ここで作った『モブと話す』という世界観や、モブの性格・設定などは今の動画でも引き継がれていて、私のチャンネルの方向性を決めた1本だと思っています。普段は敵として登場するキャラクターが話してきたり優しくなったりという、少しほっこりするような内容なので、普段マイクラをしている方も、していない方でも楽しめるような部分が、伸びた理由かなと思っています。

もともとはモブが話す予定はなくて、最初のネタの段階では『もしもマイクラが簡単すぎたら』という動画を投稿する予定でした。その中の一つの例として『モブが優しくなる』という内容があったんです。それを思いついた時に、最近ショート動画で人気が高いのと汎用性が高いなと考えて『簡単すぎたら』ではなく『優しすぎたら』に絞って投稿してみようと思い、企画が完成しました。あとは、単純にモブの見た目や普段の特性からどういった性格なのかを自分なりに考えて、セリフなどの設定を考えました」

もしもマイクラのモブが優しすぎたら。

https://www.youtube.com/watch?v=n1x17QVPRd8



――ガジェット通信読者へメッセージをお願いします。

Joko / じょこさん：「私は普段、Minecraftの少し違った視点からの動画動画を投稿していて、これからもそういったものを投稿していく予定です。まだまだ始めたばかりで、今後チャンネルや動画がどうなっていくのか自分でも正直予想がつかないのですが、これからも応援していただけると大変嬉しいです。いただいたコメントやリアクションは全て目を通していて本当に励みになっているので、これからも応援よろしくお願いいたします」

『もしも〇〇だったら』という少し違った視点から、モブと会話するほっこりとしたマイクラショート劇場を発信し続ける『Joko / じょこ』さんの今後の活躍に注目です！

YouTubeチャンネル『Joko / じょこ』

https://www.youtube.com/@Joko_JKO

Xのアカウント『Joko / じょこ』

https://x.com/Joko27_JKO

編集：かとじゅん

取材：屋久谷・手島